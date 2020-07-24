В пятницу, 24 июля, правоохранительные органы расширили территорию поиска Романа Скрипника, который вчера в Полтаве захватил в заложники полицейского, а потом отпустил его и скрылся.

Об этом сообщил спикер полиции Полтавской области Роман Гришин в эфире телеканала Украина 24, видео обнародовано в Youtube.

По его словам, ранее полтавского захватчика искали в лесу Решетиловского района, а сегодня поиски расширили и на Миргородский район.

"Сейчас эта местность оцеплена, территория поиска увеличена и оперативные меры по поиску продолжаются… Это территория Миргородского района… По нашей информации, у него при себе предмет похожий на гранату", - сообщил Гришин.

Он также обратился с призывом к местным жителям быть максимально осторожными.

Напомним, вчера в Полтаве на улице Остапа Вишни Роман Скрипник угнал машину, после чего начал угрожать взорвать себя гранатой. В заложниках у него был шеф уголовного розыска Полтавского области, он передвигался вместе с ним. В городе проводили спецоперацию.

На данный момент злоумышленник не пойман. Спецоперация по его розыску продолжается. К ней привлечено много людей из разных подразделений и ведомств. Кроме того, задействована авиация, используется спецтехника, работают кинологи с собаками, и Нацгвардия. Координирует работу штаб в составе представителей полиции, СБУ и прокуратуры.