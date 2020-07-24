Минюст запустил продажу сертификатов на платные камеры в СИЗО. Фото: Facebook/ Denis Malyuska

Министр юстиции Украины Денис Малюська объявил, что отныне украинцы могут приобретать подарочные сертификаты на пользование услугами платных камер в украинских следственных изоляторах. 

Соответствующий пост Малюська опубликовал в Facebook.

"Вас пригласили на день рождения чиновника, судьи или политика? Может, наоборот, забыли пригласить? Все еще раздумываете над подарком? Мы знаем выход! Отныне Минюст предлагает новую услугу - подарочные сертификаты на пользование услугами платных камер в украинских следственных изоляторах!" - написал Малюська. 

Купить такой сертификат можно прямо с компьютера или смартфона, для этого нужно: 

  • зайти на сайт Минюста в соответствующий раздел;
  • выбрать следственный изолятор;
  • выбрать количество дней заключения (в днях, неделях или месяцах) и стоимость;
  • оплатить услугу;
  • распечатать сертификат и квитанцию, которые поступят на электронную почту.

"Я не уверен, есть ли где-то в других странах платные камеры в следственных изоляторах, а вот подарочные сертификаты - точно наш эксклюзив! Помните, сертификат действует только в течение 6 месяцев после покупки. Если в течение указанного срока одаряемый не взят под стражу и не попадет в СИЗО, средства зачисляются в качестве благотворительной помощи соответствующему следственному изолятору", - написал министр. 

Также Малюська перечислил преимущества, которые, на его взгляд, предоставляются тем, кто находится в СИЗО:

  • Расположение в центре города
  • Круглосуточная охрана
  • Уменьшенные риски подхватить коронавирусную болезнь
  • Возможность отвлечься от социальных сетей и гаджетов
  • Трехразовое питание

Министр напомнил, что платные камеры есть в СИЗО Киева, Чернигова, Львова, Черновцов, Хмельницкого, Винницы, Харькова, Житомира, Ивано-Франковска, Днепра.

Минюст продает сертификаты на платные камеры в СИЗО. Скриншот: Facebook/ Denis Malyuska

Минюст продает сертификаты на платные камеры в СИЗО. Скриншот: Facebook/ Denis Malyuska

Минюст продает сертификаты на платные камеры в СИЗО. Скриншот: Facebook/ Denis Malyuska

Напомним, "Страна" подробно рассказывала о проекте Минюста с платными камерами в СИЗО и разбиралась, что происходит в тюремной системе Украины.

Также мы писали, что в Лукьяновском СИЗО появятся вип-камеры для женщин.

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