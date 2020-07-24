"Все еще раздумываете над подарком?" Малюська призвал украинцев покупать сертификаты на вип-камеры в СИЗО
Министр юстиции Украины Денис Малюська объявил, что отныне украинцы могут приобретать подарочные сертификаты на пользование услугами платных камер в украинских следственных изоляторах.
Соответствующий пост Малюська опубликовал в Facebook.
"Вас пригласили на день рождения чиновника, судьи или политика? Может, наоборот, забыли пригласить? Все еще раздумываете над подарком? Мы знаем выход! Отныне Минюст предлагает новую услугу - подарочные сертификаты на пользование услугами платных камер в украинских следственных изоляторах!" - написал Малюська.
Купить такой сертификат можно прямо с компьютера или смартфона, для этого нужно:
- зайти на сайт Минюста в соответствующий раздел;
- выбрать следственный изолятор;
- выбрать количество дней заключения (в днях, неделях или месяцах) и стоимость;
- оплатить услугу;
- распечатать сертификат и квитанцию, которые поступят на электронную почту.
"Я не уверен, есть ли где-то в других странах платные камеры в следственных изоляторах, а вот подарочные сертификаты - точно наш эксклюзив! Помните, сертификат действует только в течение 6 месяцев после покупки. Если в течение указанного срока одаряемый не взят под стражу и не попадет в СИЗО, средства зачисляются в качестве благотворительной помощи соответствующему следственному изолятору", - написал министр.
Также Малюська перечислил преимущества, которые, на его взгляд, предоставляются тем, кто находится в СИЗО:
- Расположение в центре города
- Круглосуточная охрана
- Уменьшенные риски подхватить коронавирусную болезнь
- Возможность отвлечься от социальных сетей и гаджетов
- Трехразовое питание
Министр напомнил, что платные камеры есть в СИЗО Киева, Чернигова, Львова, Черновцов, Хмельницкого, Винницы, Харькова, Житомира, Ивано-Франковска, Днепра.
Напомним, "Страна" подробно рассказывала о проекте Минюста с платными камерами в СИЗО и разбиралась, что происходит в тюремной системе Украины.
Также мы писали, что в Лукьяновском СИЗО появятся вип-камеры для женщин.