Голливудский актер Мел Гибсон провел в госпитале около недели, после того как заболел коронавирусом в апреле. Он скрывал от всех, что заразился коронавирусной инфекцией до тех пор, пока не сделал множество отрицательных тестов.

Об этом сообщает The Sun.

Сейчас 64-летний актер здоров, у него обнаружили антитела. Представитель Гибсона утверждает, что он полностью здоров. "Он сдал уже множество отрицательных тестов после выписки, также у него обнаружили антитела", - подчеркнул представитель.

Решение о неразглашении своего заболевания принял сам Гибсон.

Напомним, голливудский актер Стивен Сигал, внучка Уолта Диснея - Эбигейл, британский сценарист Ричард Кертис и другие просят повысить им налоги ради борьбы с Covid-19.

Как сообщала "Страна", 24 июля в Украине установлен антирекорд по числу госпитализированных пациентов с коронавирусом. За сутки в столице коронавирус нашли у 118 человек.