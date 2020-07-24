В четверг, 23 июля, Львовский пограничники во время патрулирования участка "Рава-Русская" задержали мужчину, который неспеша направлялся в сторону Польши в камуфляжной одежде, похожей на их форму. По его словам, форму ему подарила девушка-украинка.

Об этом в пятницу, 24 июля, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

Как отмечается, пограничники решили проверить подозрительного "коллегу". Как выяснилось, задержанный оказался гражданином Латвии. По его словам камуфлированную одежда ему подарила девушка из Украины. Однако попытка воспользоваться подарком любимой, чтобы незаметно обойти пункт пропуска, провалилась.

"На "хитреца" пограничники оформили админпротокол за попытку незаконного пересечения государственной границы Украины. Кроме того, во время осмотра вещей псевдо-военного, нашли пакетик с серо-зеленым веществом. Информацию об обнаруженном у латвийца "зелье" предоставили сотрудникам Нацполиции для реагирования по компетенции", - говорится в сообщении.

Напомним, на границе с Молдовой задержали украинца при попытке ввезти в страну портреты Путина и символику СССР.

Также мы писали, что на границе с Беларусью изъяли рекордную партию контрабандных сигарет. Обнаружено больше 130 000 пачек.