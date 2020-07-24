В пятницу, 24 июля, началась дополнительная сессия Внешнего независимого оценивания. Сегодня абитуриенты сдают физику.

Об этом сообщает пресс-служба Украинский центр оценивания качества образования.

С 09:50 до 10:50 был организован доступ к пунктам прохождения ВНО. Участникам тестирования рекомендовали брать с собой 2-3 ручки с чернилами насыщенного черного цвета и бутылку с питьевой водой без этикетки, средства индивидуальной защиты.

Дополнительная сессия ВНО предназначена для тех, кто не смог принять участие в основной сессии оценивания по причинам, не зависящим от их действий и воли. Она завершится 11 августа, а результаты тестирования объявят до 14 августа.

Напомним, 16 июля на ВНО по географии не явились 30% выпускников, шестерых человек не пустили из-за признаков ОРЗ.

Также мы писали, что из-за снижения пороговых баллов ВНО выпускников с максимальной оценкой может быть больше, чем в прошлом году.