В пятницу, 24 июля, в Сумах горожане перекрыли автотрассу и потребовали включить воду в их домах. Люди ходили тут по нерегулируемому пешеходному переходу, с плакатами, на которых были написаны требования отставки для нерадивых чиновников.

Из-за перекрытия участка проезжей части по улице Героев Крут троллейбусы № 5, 10А, 13, 18 поменяли направление маршрута и ехали в обход. Об этом передает местный портал "Данкор-Онлайн".

В сети уже появилось видео протестной акции сумчан.

Видео: facebook.com/OdinDoma.ua

Троллейбусы разворачивались через разворотное кольцо возле ТЦ "Березка", без заезда на конечную остановку маршрута.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что и жителям Красногоровки перекрыли воду из-за долгов.

Так же мы рассказывали, что медики перекрыли трассу Киев-Чоп под Ровно из-за долгов по зарплате.