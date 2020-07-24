В пятницу, 24 июля, в России вступил в силу закон об упрощении процедуры получения гражданства России, который президент России Владимир Путин подписал в апреле. По закону иностранцы смогут подавать заявление на вступление в российское гражданство без обращений об отказе от имеющегося, без проживания на территории РФ в течение трех лет и и подтверждения наличия законного источника дохода.

Об этом сообщают "Известия".



Закон предусматривает упрощенную процедуру получения гражданства РФ для иностранцев, которые находятся в браке с гражданином РФ, лицом, имевшим гражданство СССР и проживающим на территории бывших советских республик; паспорт россиянина могут получить также иностранцы, у которых один из родителей имеет гражданство РФ и проживает на российской территории.

Все кандидаты на получение российского гражданства смогут подать заявление, не предоставляя данные о доходах и не подтверждая проживание в РФ сроком не менее трех лет.

Закон должен упростить процедуру получения российского гражданства для русскоговорящих соотечественников и граждан бывших советских республик, в частности украинцев, проживающих на Донбассе. Примером, число украинцев, получивших российское гражданство, выросло за год в три раза.

Также "Страна" писала, что уже в начале июня на неподконтрольном Донбассе российские паспорта получили 180 тысяч человек.