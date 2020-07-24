В пятницу, 24 июля, Совет Федерации России одобрил поправки закона "О противодействии экстремистской деятельности", согласно которым отчуждение территории РФ будет приравниваться к экстремизму.

Об этом сообщает Совет Федерации на своей странице в Facebook.

"Отчуждение части территории России будет признаваться экстремизмом. Соответствующие поправки в статью 1 закона "О противодействии экстремистской деятельности", - говорится в сообщении. Отмечается, что авторами законопроекта стали депутат Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас.

Как сообщается, что ранее экстремистской деятельностью считалось только нарушение целостности РФ. "Обновленный текст Конституции дополнен положениями, согласно которым Россия обеспечивает защиту своего суверенитета и территориальной целостности, а действия, направленные на отчуждение части территорий РФ (за исключением делимитации, демаркации, редемаркации российской государственной границы с сопредельными странами) не допускаются", - добавили в сообщении.

Согласно поправкам, теперь такие действия также будут попадать под определение "экстремизм". Как отмечается, принятие данных поправок позволит избежать двусмысленного или неопределенного толкования целостности РФ.

Напомним, что данный законопроект в Госдуму РФ внесли 17 июля. Согласно его положениям также предусматривается уголовное преследование зарубежных политиков, которые призывают вернуть аннексированный Крым в состав Украины. По словам председатель Госдумы Вячеслава Володина, Россия сможет требовать экстрадиции конкретных политических деятелей. Кроме того для американских политиков тоже появится такая ответственность.

Также стоит отметить, что российский президент Владимир Путин ранее заявил, что аннексия Крыма не повлияла на отношения страны с Украиной. Он также добавил, что "пена" вокруг этой ситуации "рано или поздно когда-нибудь схлынет".