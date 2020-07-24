В Киеве за сутки коронавирус нашли у 118 человек. Еще один умер
Количество выявленных за сутки случаев коронавируса среди жителей Киева увеличилось еще на 118 человек. Один пациент скончался.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга в пятницу, 24 июля.
Он уточнил, что на сегодня в столице уже 7396 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.
Среди заболевших:
- 52 женщины в возрасте от 18 до 84 лет
- 57 мужчин в возрасте от 18 до 69 лет
- 7 девочек от 1 года до 16 и 2 мальчика в возрасте 9 месяцев и 1 год.
Из них в больницы столицы госпитализировали 13 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.
Также, по словам Кличко, за минувшие сутки выздоровели 121 человек. Всего коронавирусную инфекцию преодолели 2667 жителей Киева.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе – 27. В Деснянском - 16. И в Святошинском, Соломенском и Шевченковском районах – по 12 случаев.
"Сегодня в столичных больницах с диагнозом коронавирус находятся 283 больных. Из них 19 детей. 45 больных – в тяжелом состоянии. 2 человека подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Еще 38 пациентов в медучреждения с подозрением на коронавирус", - рассказал мэр Киева.
Напомним, по данным на утро 24 июля, в Украине за сутки еще 972 человека заразилось Covid-19.
Также сообщалось, что в Украине установлен антирекорд по числу госпитализированных пациентов с коронавирусом.