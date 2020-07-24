Количество выявленных за сутки случаев коронавируса среди жителей Киева увеличилось еще на 118 человек. Один пациент скончался.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга в пятницу, 24 июля.

Он уточнил, что на сегодня в столице уже 7396 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Среди заболевших:

52 женщины в возрасте от 18 до 84 лет

57 мужчин в возрасте от 18 до 69 лет

7 девочек от 1 года до 16 и 2 мальчика в возрасте 9 месяцев и 1 год.

Из них в больницы столицы госпитализировали 13 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.

Также, по словам Кличко, за минувшие сутки выздоровели 121 человек. Всего коронавирусную инфекцию преодолели 2667 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе – 27. В Деснянском - 16. И в Святошинском, Соломенском и Шевченковском районах – по 12 случаев.

"Сегодня в столичных больницах с диагнозом коронавирус находятся 283 больных. Из них 19 детей. 45 больных – в тяжелом состоянии. 2 человека подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Еще 38 пациентов в медучреждения с подозрением на коронавирус", - рассказал мэр Киева.

Напомним, по данным на утро 24 июля, в Украине за сутки еще 972 человека заразилось Covid-19.

Также сообщалось, что в Украине установлен антирекорд по числу госпитализированных пациентов с коронавирусом.