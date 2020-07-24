Полиция Киевской области проводит мероприятия по задержанию вооруженного злоумышленника, который застрелил под Киевом бизнесмена и вице-президента боксерского клуба Игоря Плекана на глазах у сына.

Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

На месте происшествия работали следственно-оперативная группа, сотрудники местной полиции, криминалистическая лаборатория, кинологи, сотрудники Следственного управления и Управления уголовного розыска полиции Киевской области. Тело погибшего направлено на судебно-медицинскую экспертизу. В салоне также был сын погибшего. Мальчик не пострадал.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

По розыску злоумышленника продолжаются оперативно-розыскные мероприятия.

Как сообщала "Страна", убийство произошло 23 июля вблизи с. Артемовка (Бориспольский р-н, Киевская обл.). Преступник осуществил прицельные выстрелы из пистолета в автомобиль "Тoyota Сamry", за рулем которого находился 44-летний житель Киева.

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