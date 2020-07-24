В Украине, где за минувшие сутки еще 972 человека заразилось Covid-19, установлен антирекорд по количеству госпитализированных пациентов с Covid-19. За день в больницу с таким диагнозом попали 255 человек.

Об этом 24 июля на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, видео обнародовано в Facebook.

"Очень тревожный показатель - количество людей, которые были госпитализированы. Сегодня у нас такой антирекорд, 255 человек, которые были госпитализированы с Covid-19", - сказал Степанов.



При этом, по данным главы Минздрава, в больницы кладут пациентов в тяжелом состоянии или в состоянии средней тяжести.

Напомним, вчера больше всего пациентов с Covid-19 выявили во Львовской области. А в Кировоградской и Херсонской области за сутки никто не заболел.

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