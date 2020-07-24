Сегодня, 24 июля, судовладелец затонувшего танкера Delfi в Одессе попытается еще раз поднять судно, которое до сих пор лежит у берегов Черного моря. В случае неудачи им займется Администрация морских портов Украины (АМПУ).

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий на своей странице в Facebook.

"Cегодня у судовладельца будет последняя попытка, чтобы поднять судно. Если она будет неудачной, они передают нам право начать работы силами АМПУ, и это уже будет наша ответственность. Чтобы контролировать ситуацию, в воскресенье и понедельник я буду в Одессе и буду сообщать вам о ходе событий", - написал он.

По словам министра, вчера, 23 июля, в 9 утра, на поверхности воды возле затонувшего танкера наблюдалась серая пленка с серебристым налетом и первыми признаками цветности. Работники Одесского филиала АМПУ сразу сообщили об обнаруженном загрязнении в Государственную экологическую инспекцию в Одесской области, чтобы зафиксировать его и осуществить процедуру отбора проб морской воды.

Он добавил, что после этого специалисты провели процедуру отбора проб морской воды в контрольной и фоновой точках бонового заграждения. Оно устанавливалось субподрядчиком - ООО "СМК" вокруг судна для его поднятия. Часть бонового заграждения потеряла натяжение и погрузилась в воду, что и привело к утечке остатков нефтепродуктов и загрязнению поверхностных вод.

"В АМПУ быстро отреагировали: доставили и установили второй круг бонового заграждения, чтобы закрыть вход со стороны моря и не допустить распространения загрязнения акватории порта, организовали локализацию остатков нефтепродуктов за пределами бонового пространства возле затонувшего танкера", - отметил Криклий.

Кроме того, по его словам, также планируется установить очиститель и дополнительную линию бонового заграждения перед поднятием, чтобы остатки нефтепродуктов не попали за пределы бонов на пляж "Дельфин".

Напомним, 18 июля в Одессе начали поднимать затонувший танкер "Делфи". Работы велись с самого утра, но поднять судно так и не удалось. Причина этого - утонувший трос.

Отметим, что еще 4 июля президент Владимир Зеленский поручил ликвидировать последствия аварии танкера до 20 июля. По его словам, в ином случае этим вопросом займутся правоохранители. Добавим, что и Криклий в ходе совещания у президента заявил, что "при условии ясной погоды и отсутствия волн работы будут завершены до 20 июля".

Ранее "Страна" подробно описывала, почему в Одессе восьмой месяц не могут поднять затонувший танкер.