В МИД России предложили помощь президенту Украины Владимиру Зеленскому с расшифровкой текста Минских соглашений, которые были подписаны еще экс-президентом Петром Порошенко.

С таким предложением выступили после того, как Зеленский во время посещения Станицы Луганской вместе с президентом Швейцарии Симонеттой Соммаругой предложил расшифровать каждый пункт минских соглашений, чтобы можно было понять, какие из них можно выполнить.

Об этом заявила официальный представитель российского ведомства Мария Захарова в эфире YouTube-канала "Соловьев LIVE", пишет ТАСС.

Захарова заявила, что "в МИД РФ готовы и смогут оказать президенту Украины помощь в этом сложнейшем вопросе и расшифровать, что же написано в Минских соглашениях, подписанных президентом Украины, но другим".

Российский дипломат также заявила, что это не просто соглашение, а документ, который стал "результатом многочасового марафона", прошел через СБ ООН и является признанным на международном уровне. "Вопрос в том, что люди на протяжении уже многих лет ждут, когда наконец приступит Киев к реализации того, под чем подписался. А тут вдруг раз, оказывается, нужна расшифровка", – сказала дипломат.

Напомним, ранее в России заявили, что Украина фактически вышла из Минских соглашений.

Также в Кремле предупредили о невозможности мира на Донбассе в случае отказа от Минских соглашений.