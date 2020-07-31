Сегодня, 31 июля, отмечается самый главный мусульманский праздник Курбан-байрам, он же известен как священный день жертвоприношения.

"Страна" рассказывает историю Курбан-байрама, что в этот день нельзя делать и как принято отмечать. Еще мы публикуем красочные анимационные открытки и поздравления в стихах.

Курбан-байрам в 2020 году - история, традиции, что нельзя делать

Мусульмане каждый год очень ждут Курбан-байрама. В основе этого праздника - история о пророке Ибрагиме. Ему приснился ангел Джабраил. Он сообщил, что Аллах велит Ибрагиму принести в жертву его сына Исмаила.

Ибрагим очень расстроился, однако все же согласился его зарезать. К этому был морально готов и сам Исмаил. Обряд уже приближался к концу, смерть была близка. Но Аллах затупил нож, в результате чего Ибрагим не смог убить сына Исмаила. Тогда жертву заменили на барана. Считается, что все это - испытание веры, которую пророк прошел с достоинством.

Из-за этого Курбан-байрам и стал называть праздником приношения жертвы. Каждый год мусульмане приносят в жертву барана или овцу. До этого происходит утренняя молитва.

Убийство рогатого животного - отдельный ритуал. Закалывать его следует так, чтобы смерть была быстрой и легкой, а ножа баран бы не видел. Отдельно стоит сказать, что мусульмане должны осознать - это совершается во имя Аллаха. Проявлять агрессию при закаливании нельзя.

По традиции треть овцы отдают бедным, треть - родным, треть - своей семье. Обязательно в Курбан-байрам мусульмане навещают близких, молится о душах умерших. В этот день не работают. По пути из мечети подают милостыню.

У мусульман есть несколько правил, которые они стараются соблюдать в этот день. Считается, что нельзя приносить в жертву больных, хромах и старых животных. Перед утренней молитвой запрещается есть. В мечеть обычно надевают светлые одежды. Давать или брать деньги за мясо запрещается - этим можно навлечь беду или болезнь.

Поздравления с Курбан-байрамом 2020

В праздник Курбан-байрама мусульмане желают друг другу здоровья, достатка, гармонии, мира, светлых мыслей. Говорят: "Пусть Аллах услышит молитвы, одарит дом земными и небесными благами, хранит ваше счастье".

"Страна" поздравляет всех мусульман с праздником и публикует яркие открытки и гифки, которые можно отправить по Вайберу, Вотсапу, Телеграму или по смс.