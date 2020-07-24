Новоиспеченный вип-папа Олег Ляшко и звездная мама Джамала, не скрывая своего счастья, выкладывают в соцсети подробности их родительских будней.

Так, одиозный политик Олег Ляшко опубликовал трогательный семейный снимок. В кадре экс-нардеп пожимает на прощание руку двухмесячного сына. Фото Олег подписал так: "Еду на работу".

А мы рассмотрели, что младенца катают в элитной коляске немецкой марки Hesba. Их изготавливают на заказ по эскизам покупателя, используя хромированную раму, ортопедический матрасик и натуральную кожу для отделки люльки, козырька и прогулочного блока. Стоимость такого первого транспортного средства малыша может колебаться от 35 000 до 150 000 грн. Все зависит от модели, конфигурации и эксклюзивного дизайна. Подобный вариант как у сына Ляшко с тканной люлечкой цвета баклажан и капом, обрамленным кожей, называется Hesba Condor Coup deLux и его можно купить в Украине за 57 400 грн в одном единственном магазине столицы.

Напомним, что жена Ляшко Росита подарила ему наследника в середине мая. Радостное событие произошло в частном роддоме "Лелека", что в Пуще-Водице, неподалёку от Киева. Стоимость естественных родов тут стартует от 53 700 грн, а за пакет "VIP" нужно заплатить 108 800 грн (цены без учета скидок - Ред.). В этом же медицинском учреждении недавно появился на свет второй сын певицы Джамалы.

На днях дважды мама с новорожденным на руках улетела в отпуск. Звезду не остановил, ни коронавирус, ни тот факт, что малышу едва исполнился месяц. На побережье Мармариса в Турцию махнули всем семейством: Джамала, ее супруг и сыновья. Без помощи нянь, бабушек и дедушек.

"Мы решились. Да, мы безумные! Масочный режим — соблюдён, хоть это очень тяжело. Социальной дистанции старались придерживаться, но в самолете всё плотнячком", - написала артистка в своей странице в Instagram.

Как ранее писала "Страна", в элитном приватном роддоме столицы родители отказались забирать младенца домой.