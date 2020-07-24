В Москве ночью 24 июля произошел конфликт между уроженцами Армении и Азербайджана. Потасовки произошли в Марьино после недавней эскалации конфликта на Кавказе.

Об этом сообщает Telegram-канал "Подъем".

В сообщении говорится, что в результате инцидента несколько человек пострадали, когда азербайджанцы начали патрулировать улицы и останавливать машины с армянскими номерами. По некоторым данным, патрули появились после того, как несколько дней назад молодые армяне избили уроженца Азербайджана и выложили видео в сеть.

Как передает сайт "360" со ссылкой на столичный главк МВД, задержаны 13 человек. Полицейские совместно с Росгвардией ночью искали зачинщиков в районе станций метро Марьино, Братиславская и Люблино.

По данным Telegram-канала "Опер слил", конфликт произошел на пересечении улиц Люблинской и Нижние Поля. Всего в нем участвовали около 30 человек. На место выезжали сотрудники Росгвардии.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Главного управления Министерства внутренних дел России по Москве, после драки задержаны 13 человек. Одного из участников с резаной раной плеча доставили в больницу.

Как сообщала "Страна", более 23 тысяч азербайджанцев записались в армию на фоне обострения конфликта с Арменией.

Также в минобороны Армении рассказали, что сейчас происходит на границе с Азербайджаном после перестрелок между военными из-за спорной территории Нагорного Карабаха.