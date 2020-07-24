Ученым в США удалось обнаружить набор антител к коронавирусу, которые могут предотвратить риск заражения. Их вырабатывает иммунная система пациентов, которые долго болели тяжелой формой Covid-19.

Об этом сообщили в медицинском центре Ирвинга при Колумбийском университете в Нью-Йорке (CUIMC).

Выявленные антитела могут не только предотвратить инфицирование, но и значительно улучшить состояние зараженного на ранних стадиях.

Сообщается, что эти антитела выработала иммунная система пациентов, которые длительное время болели тяжелой формой коронавируса. Эффективность антител подтвердили испытания на животных, они продолжаются и сейчас.

В будущем фармацевтические компании могут запустить антитела в массовое производство в виде препарата. При этом процесс создания лекарства на основе антител является более быстрым, чем создание вакцины.

Напомним, ученые создадут вакцину от коронавируса из смеси антител переболевших пациентов и людей с иммунитетом.

Также мы писали, что немецкие ученые выяснили, что уровень антител у переболевших коронавирусом быстро снижается.