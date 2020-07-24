Министерство здравоохранения Украины планирует ввести специальную маркировку, по которой можно убедиться в оригинальности препарата. На переход к такому формату кодирования лекарств необходимо около двух с половиной лет.

Об этом в ходе онлайн-брифинга заявил министр здавоохранения Максим Степанов.

По его словам, фальсифицированные лекарства представляют огромный риск для здоровья украинцев.

"У нас есть четкий план, каким образом мы сможем это делать. Первое, что мы проговорили, это внедрение 2D-кодирования на наших лекарственных средствах, всех используемых и зарегистрированных в Украине как украинского, так и импортного производства. Это мировая практика", - сказал Степанов.

По его словам, соответствующее кодирование будет нанесено при производстве препаратов. После этого код сразу внесут в общую систему, с его помощью можно будет отследить путь лекарства в аптеку. Это позволит значительно уменьшить количество фальсификата на украинском рынке.

Степанов добавил, что на переход к такому формату кодирования лекарств необходимо около двух с половиной лет, ведь производителям нужно переоборудовать свои технологические линии.

Как сказал министр, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сейчас на украинском рынке до 10% лекарственных средств являются фальсифицированными.

Степанов о препаратах с 4:20

Напомним, о 2D-кодировании начали говорить еще в прошлом году. Как сообщалось, такие изменения будут внедряться в течение 2019-2023 годов. Так, для перехода к 2D-кодированию внедряется электронная база данных и автоматизированная система проведения мониторинга обращения лекарственных средств, проводятся консультации с производителями лекарств и потребителями. После чего следует постепенное введение обязательной маркировки, проведение мониторинга.