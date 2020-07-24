Во Франции после четырех дней работы удалось расшифровать данные с "черного ящика", самолета МАУ, который был сбит в Иране.

Об этом в Twitter сообщает французское Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации (ВЕА).

"Анализ данных CVR и FDR завершен после 4 дней согласованной технической работы", - сказано в сообщении.

Заместитель министра иностранных дел Евгений Енин в комментарии "Радио Свобода" подтвердил, что все данные двух самописцев (годовой и параметрический) считаны и расшифрованы.

"Расшифровали данные удачно, несмотря на внешние повреждения "черных ящиков". Техническое расследование началось сразу после катастрофы, расшифровка - один из его этапов", - сказал Енин.

Пока еще не ясно, сколько продлится все техническое расследование.

Напомним, украинский самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, следовавший рейсом PS752 Тегеран - Киев, был сбит в ночь на 8 января 2020 года вскоре после взлета. На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли.

Иран сначала называл причиной катастрофы технические проблемы, но впоследствии признал, что самолет сбили военные - "из-за человеческой ошибки".