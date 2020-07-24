После того, как радикалы облили зеленкой Олега Волошина, нардепа от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" политсила потребовала от властей положить конец разгулу националистов.

Об этом идет речь в заявлении партии, размещенном на официальном сайте.

"Бесчинства радикалов и разгул политического терроризма в Украине отвечают замыслу партии войны. Поэтому они выступают поручителями тех, кто нападает на инакомыслящих граждан и оппозиционных политиков. Недавно под личные обязательства шести народных депутатов во главе с Порошенко суд отпустил гражданина, который напал на народного депутата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Олега Волошина.

У радикалов, Порошенко и его политических приспешников одна цель – заставить украинское общество бояться. Даже проиграв выборы, с помощью уличных бандитов партия войны пытается диктовать Украине свою политическую волю, пугать власть, давить на политических оппонентов.

К сожалению, Зе-власть не способна противостоять радикалам и потакает им. Власть боится выполнять Минские соглашения, чтобы не разозлить уличных бандитов и крикунов. Ищет союза с Порошенко, чтобы распродавать украинскую землю и воплощать в жизнь директивы МВФ. Поэтому до сих пор в Украине нет мира, культурные и языковые права миллионов украинских граждан нарушаются, а радикалы разгуливают на свободе.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" требует от власти прекратить заигрывание с радикалами и их политическими покровителями. Только неотвратимость наказания может удержать злоумышленника от совершения преступления. Как показывают недавние события, – безволие власти, заискивание перед радикалами ведет страну к хаосу террора и бандитизма.

К уголовной ответственности должны быть привлечены все, кто совершает бандитские нападения на граждан, преступления против журналистов, атакует инакомыслящих. Власть, которая не может обеспечить безопасность людей, должна уйти в отставку", - говорится в заявлении.

Ранее "Страна" сообщала, что "порохобота", который облил нардепа Волошина зеленкой, отпустили на поруки.