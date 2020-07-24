Через четыре дня, 28 июля, в Украине пройдет телефорум, приуроченный к годовщине Крещения Киевской Руси. Так как, в связи с карантином, в этом году Украинская Православная Церковь (УПЦ) не будет проводить Крестный ход в столице, на телеканале "112 Украина" пройдет праздничный международный телефорум "Люди. День Крещения Руси". Он объединит мировое православное духовенство и представителей самых разных сфер деятельности из Украины и стран всего мира.

Телефорум будет длиться четыре часа с 14:00 до 18:00 по благословению предстоятеля УПЦ Блаженнейшего митрополита Онуфрия.

Об этом говорится на сайте "112 Украина".

Отмечается, что в телефоруме прозвучат поздравления православным Украины от представителей православных Церквей мира. Поделятся своими мыслями руководитель международной организации "День Крещения Руси" рок-музыкант Олег Карамазов, легендарный ведущий радио BBC Сева Новгородцев, абсолютный чемпион мира по боксу Александр Усик, директор Института сердца Министерства здравоохранения Украины Борис Тодуров, культуролог и обозреватель Юрий Молчанов, магистр Лондонской школы экономики Ирина Мартин, телеакадемик Влад Ряшин, академик Петр Толочко, заслуженный врач Украины Ростислав Валихновский и другие люди из разных уголков Украины и стран мира.

Как сообщается, Международный форум подчеркнет неоспоримое значение Крещения Руси в развитии восточноевропейской православной цивилизации, а также раскроет миссию наследницы Киевского крещения - Украинской Православной Церкви и ее народа.

Кроме того, будет показан многосерийный телевизионный фильм "Сказание о Крещении Руси", который повествует об истории христианизации Руси от проповеди апостола Андрея (I в.) до ее крещения равноапостольным князем Владимиром (X век).

Как сообщается, телефорум - это напоминание о вечных ценностях, которые и через тысячу лет после того, как князь Владимир крестил Русь, являются ключевыми в жизни каждого человека. Гости объяснят, почему, по их мнению, празднование годовщины Крещения Руси актуально и в турбулентном 2020 году. "Присоединяйтесь к нашему телефоруму 28 июля на "112 Украина", - сказал генеральный директор "112 Украина" Егор Бенкендорф.

Видео: Youtube/ "112 канал"

Ранее мы писали, что ПЦУ и УПЦ (МП) не будут проводить Крестный ход в честь годовщины Крещения Руси. В связи с карантином ПЦУ определила, как по-новому будет проходить празднования по случаю годовщины. 27 июля днем - Всенощное бдение в кафедральном Михайловском Златоверхом соборе Киева. 28 июля утром тут же пройдет Божественная литургия, после обеда - молебен у памятника равноапостольному князю Владимиру (без проведения крестного хода).