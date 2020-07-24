Ирина Стерхова, гражданская жена погибшего в спровоцированном актером Ефремовым ДТП Сергея Захарова, намерена судиться со следствием, чтобы ее признали потерпевшей по делу.

Об этом со ссылкой на Эльмана Пашева, адвоката Михаила Ефремова, сообщает Telegram-канал Mash.

Дело в том, что Ирина жила в гражданском браке с Захаровым, из-за этого ее не признали потерпевшей по делу и она не вправе требовать компенсацию. Женщина хочет оспорить это в суде.

"Может, мне тоже что-то требовать у Ефремова? Шансов ведь примерно столько же, в законе ведь нет понятия гражданская супруга, просто сожительница", - заявил в ответ на это адвокат Эльман Пашев.

Напомним, вечером 8 июня актер Михаил Ефремов, будучи сильно пьяным, сел за руль, вылетел на встречку и врезался в фургон доставки еды.

А утром 9 июня водитель грузовой "Лады" Сергей Захаров, который был курьером продовольственного интернет-магазина и находился за рулем фургона, скончался в больнице от полученных травм.

После этого Ефремова посадили под домашний арест.