После того, как вчера, 23 июля, столичная полиция пять раз выезжала проверять сообщения о подозрительных предметах, сегодня ночью снова поступил сигнал о минировании. На этот раз неизвестные заявили, что взрывчатка заложена в Министерстве соцполитики.

Так, в ночь на пятницу 24 июля на спецлинию "102" поступил очередной сигнал о заложенной взрывчатке. По телефону сообщили, что бомба находится в Минсоцполитики на улице Эспланадной. Выехавшие на место кинологи и взрывотехники проверили здание, но ничего подозрительного не нашли.

Отмечается, что проводить эвакуацию не было нужды - так как в ночное время в госучреждении никого кроме охраны не было. По версии наших источников из МВД, звонок мог совершить кто-то из пенсионеров на почве конфликта с чиновниками. Сейчас "минера" разыскивают правоохранительные органы. Так же полиция завела уголовное производство по ч.1 ст.259 УК Украины - Заведомо неправдивое сообщение о взрыве. Лжеминеру грозит наказание до 6 лет тюрьмы.

Как писала "Страна", 22 июля полиция Киева получила и отработала четыре сообщения о находках с подозрительными пакетами.

Также мы писали, что Харькове, Днепре и Одессе происходила массовая эвакуация из-за сообщений о минированиях.