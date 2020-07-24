По состоянию на утро пятницы, 24 июля, полиция все еще не задержала Романа Скрипника, который днем ранее в Полтаве захватил в заложники полицейского, а потом отпустил его и скрылся в лесах.

Об этом со ссылкой на главного специалиста отдела коммуникации полиции Полтавской области Полину Ларину пишет "Украинская правда".

Так, по состоянию на 09:00 24 июля спецоперация по розыску злоумышленника продолжается. К ней привлечено много людей из разных подразделений и ведомств. Кроме того, задействована авиация, используется спецтехника, работают кинологи с собаками, и Нацгвардия. Координирует работу штаб в составе представителей полиции, СБУ и прокуратуры.

Отмечается, что Скрипник убежал в лес и сейчас скрывается на территории, на которой чередуются лесопосадки и поля.

Вооружен ли Скрипник и может ли он представлять опасность для людей, в полиции точно не знают.

Напомним, требованием полтавского террориста оказалась просьба не сажать его в тюрьму. Мужчина подозревался в угоне авто.

Также мы писали о том, что известно о полтавском террористе Романе Скрипнике.