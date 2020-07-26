Наступил новый воскресный день, Луна растущая в Весах. Предлагаем внимаю читателей "Страны" гороскоп на сегодня, 26 июля, гороскоп для всех двенадцати знаков Зодиака.

Овен (21.03 - 20.04)

Прислушивайтесь к своей интуиции - она подскажет верный путь и по рабочим, и по личным вопросам. Не заставляйте себя сегодня делать то, что "надо", но очень не хочется.

Телец (21.04 - 20.05)

Завершите все дела, которые начали на этой неделе, не переносите их на будущую. Остерегайтесь сегодня аферистов, не принимайте участие в азартных играх.

Близнецы (21.05 - 21.06)

Вам следует пересмотреть питание и режим сна. Давно пора перестать переедать, курить и злоупотреблять алкоголем. Если у вас еще есть эти привычки, то прекращайте - растущая Луна этому способствует.

Рак (22.06 - 22.07)

У вас будет искушение купить красивые или оригинальные товары. Однако есть вероятность, что они не будут практичными. Поэтому лучше остановитесь на традиционных покупках подешевле.

Лев (23.07 - 23.08)

Не изменяйте своим убеждениям, отстаивайте правоту в общении с оппонентами. В это же время следите, чтобы не перейти грань, за которой следуют оскорбления и повышенный тон.

Дева (24.08 - 23.09)

Вам придется попросить своих друзей или близких об одолжении. Сформулируйте его деликатно и не забудьте отблагодарить человека заранее. А еще будьте осторожны в своих желаниях - они могут сбыться.

Весы (24.09 - 23.10)

У Весов ожидается достаточно хлопотный день. Придется выполнить много работы по дому, съездить в магазин (может, даже несколько раз). Дела не закончатся даже ближе к вечеру, поэтому закруглите их сами и начинайте отдыхать.

Скорпион (24.10 - 22.11)

У Скорпионов на горизонте важный разговор с близким человеком. Не готовьтесь к нему заранее, все произойдет само собой и вполне естественно. Поэтому даже не начинайте волноваться.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Вас ожидается классный, приятный и очень неожиданный сюрприз. Вы его заслужили. Начинайте задумываться, чтобы в ответ дарителю тоже подготовить подарок, о котором он мечтает.

Козерог (22.12 - 20.01)

Контролируйте состояние своего здоровья. Не перегревайтесь на солнце, но и не сидите на сквозняке; не купайтесь в сомнительных водоемах. Вечер лучше провести в компании самых близких.

Водолей (21.01 - 20.02)

Водолеев ждет насыщенный день, который будет полон положительных эмоций. Вы проведете его в отличной компании, отдохнете и душой, и телом, что даст заряд энергии на всю новую неделю.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Рыбам сегодня гарантировано веселое времяпрепровождение и хорошее настроение. Постарайтесь не растерять его, если вдруг решите "включить" обиду относительно окружающих.