В полиции заявили, что во время осмотра дома председателя Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина после пожара взрывные устройства или их остатки обнаружены не были.

Об этом сообщает пресс-служба Полиции Киевской области.

"При осмотре изъят пожарный мусор, следы биологического происхождения и другие вещественные доказательства. Изъятое направлено на проведение соответствующих экспертиз в НИЭКЦ МВД Украины. По результатам выводов экспертиз будет установлено, каким образом произошло возгорание дома", - сказано в сообщении.

В полиции добавили, что специалисты-эксперты не обнаружили на месте пожара каких-либо остатков взрывчатых предметов. Информация об их наличии на месте происшествия, распространяющаяся в СМИ, не соответствует действительности.

"Также наличие взрывчатки не подтверждается показаниями свидетелей, очевидцев и другими доказательствами", - заявили правоохранители.

Напомним, в четверг Шабунин сообщил о том, что ночью 23 июля неизвестные подожгли его дом. К счастью, по его словам, никто не пострадал. Его и детей в доме не было, а родители успели выбежать. Также Шабунин отметил, что несколько недель назад газовая служба проверила счетчик и все соединения.

По данному факту полиция уже завела уголовное дело по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) УК Украины.