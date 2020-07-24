В Украине, где за последние 24 часа зафиксировано 972 новых случаев Covid-19, больше всего пациентов с Covid-19 выявили во Львовской области. А в Кировоградской и Херсонской области за сутки никто не заболел.

Об этом в Telegram-канале сообщает пресс-служба Минздрава.

Итак, 23 июля в Украине уже 62 823 лабораторно подтвержденный случай Covid-19, из них 1 571 летальный, 34 886 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 972 новых случая.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена в таких регионах:

Львовская область - 8 588 случая (+126 за сутки);

Киев - 7 396 случаев (+118);

Черновицкая область - 5 485 случаев (+42);

Ровенская область - 5 399 случаев (+96);

Закарпатская область - 4 706 случаев (+65);

Ивано-Франковская область - 3 852 случая (+87);

Волынская область - 3 446 случаев (+45);

Киевская область - 3 421 случай (+30);

Харьковская область - 3 277 случаев (+74);

Одесская область - 2 749 случаев (+58);

Тернопольская область - 2 604 случая (+56);

Винницкая область - 2 462 случая (+46);

Житомирская область - 1 670 случаев (+16);

Днепропетровская область - 1 302 случая (+27);

Хмельницкая область - 1 021 случай (+13);

Черкасская область - 888 случаев (+18);

Донецкая область - 830 случаев (+18);

Запорожская область - 712 случаев (+12);

Кировоградская область - 689 случаев;

Черниговская область - 679 случаев (+12);

Николаевская область - 536 случаев (+6);

Сумская область - 397 случаев (+4);

Полтавская область - 378 случай (+7);

Херсонская область - 218 случаев;

Луганская область - 118 случаев (+2).

Ранее мы писали, что глава Славянска в Донецкой области Вадим Лях заразился коронавирусом.

Также сообщали, что глава Госагентства развития туризма Украины Марьяна Олеськив заболела Covid-19. Госагентство развития туризма ушло на карантин.