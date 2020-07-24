Минздрав показал свежую статистику заражений Covid-19 по регионам Украины на 24 июля
В Украине, где за последние 24 часа зафиксировано 972 новых случаев Covid-19, больше всего пациентов с Covid-19 выявили во Львовской области. А в Кировоградской и Херсонской области за сутки никто не заболел.
Об этом в Telegram-канале сообщает пресс-служба Минздрава.
Итак, 23 июля в Украине уже 62 823 лабораторно подтвержденный случай Covid-19, из них 1 571 летальный, 34 886 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 972 новых случая.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена в таких регионах:
Львовская область - 8 588 случая (+126 за сутки);
Киев - 7 396 случаев (+118);
Черновицкая область - 5 485 случаев (+42);
Ровенская область - 5 399 случаев (+96);
Закарпатская область - 4 706 случаев (+65);
Ивано-Франковская область - 3 852 случая (+87);
Волынская область - 3 446 случаев (+45);
Киевская область - 3 421 случай (+30);
Харьковская область - 3 277 случаев (+74);
Одесская область - 2 749 случаев (+58);
Тернопольская область - 2 604 случая (+56);
Винницкая область - 2 462 случая (+46);
Житомирская область - 1 670 случаев (+16);
Днепропетровская область - 1 302 случая (+27);
Хмельницкая область - 1 021 случай (+13);
Черкасская область - 888 случаев (+18);
Донецкая область - 830 случаев (+18);
Запорожская область - 712 случаев (+12);
Кировоградская область - 689 случаев;
Черниговская область - 679 случаев (+12);
Николаевская область - 536 случаев (+6);
Сумская область - 397 случаев (+4);
Полтавская область - 378 случай (+7);
Херсонская область - 218 случаев;
Луганская область - 118 случаев (+2).
Ранее мы писали, что глава Славянска в Донецкой области Вадим Лях заразился коронавирусом.
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