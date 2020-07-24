Вчера, 23 июля, под Киевом разыгралась страшная трагедия. На глазах у семилетнего сына, неизвестные расстреляли бизнесмена, вице-президента боксерского клуба Игоря Плекана.

Об этом сообщают "Факты".

Отмечается, страшное происшествие случилось недалеко от железнодорожного переезда, когда 44-летний мужчина вместе с сыном ехали на дачу в село Артемовку Бориспольского района. В этот момент из кустов выбежали неизвестные и начали обстреливать машину из автоматов.

Уже раненый Игорь Плекан съехал с дороги в поле, проехал около 300 метров и позвонил жене. После этого киллеры разрешили сыну сбежать - мальчик побежал домой и показал матери, где искать отца.

Отмечается, что в мужчину попало как минимум четыре пули, спасти его не удалось. По словам жены погибшего, Плекану регулярно поступали угрозы от неизвестных.

По предварительным данным правоохранители уже имеют оперативные наработки, в ближайшее время ожидаются задержания фигурантов убийства.

Ранее мы писали, что неизвестные избили сотрудника райвоенкомата, капитана Михаила Голевского. Его обнаружили в бессознательном состоянии с телесными повреждениями, но спасти не удалось.

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