Глава Чечни Рамзан Кадыров, которого недавно в "черный список" внес Госдеп США, объявил о введении санкций против американского госсекретаря Майка Помпео.

Соответствующее видео в YouTube обнародовал телеканал Grozny.TV.

Ранее Кадыров приглашал Помпео в Чечню, поэтому теперь руководитель региона заявил, что лишает его такого права.

"Все, отменяю приглашение и объявляю о включении его во все санкции, которые у нас есть в республике, вплоть до заблокирования всех его счетов", - сказал Кадыров на совещании с правительством.

Глава Чечни заявил, что не понимает, почему Вашингтон включил в "черный список" его дочерей и супругу, которые "не лезут ни в какую политику".

Отметим, что американские санкции против Кадырова были введены за многочисленные грубые нарушения прав человека. Внесение в "черный список" означает запрет на въезд в Штаты.

Напомним, недавно Рамзан Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить свои извинения за ролик "Квартала 95", который в 2014 году назад вышел в эфире ЧистоNews.

Также мы писали, что после истории с Зеленским и американсками санкциями Путин сделал Кадырова генералом.