Сегодня, 24 июля, впервые за минувшие 86 лет проведут намаз в соборе Святой Софии, которая расположена в Стамбуле.

Об этом сообщает агентство Anadolu.

Отметим, что решение о смене статуса Айя-Софии с музея на мечеть было принято Государственным советом Турции 10 июля. Тогда Госсовет постановил, что Собор Святой Софии находится на балансе Фонда имени Султана Мехмета Хана и может использоваться в качестве мечети.

Как сообщается, в настоящее время там ведутся работы по благоустройству территорий. Специально для журналистов вблизи мечети создана площадка, где сегодня они смогут освещать происходящее у Айя-Софии. При этом реставрационные работы в здании мечети продолжаются в соответствии с намеченным графиком.

Намааз - каноническая молитва из стихов Корана у мусульман.

Напомним, 10 июля Эрдоган подписал указ о превращении собора Святой Софии в мечеть. Вместе с тем соглашение о музейном статусе собора от 1934 года было аннулировано.

Турецкий лидер призвал всех с уважением отнестись к решению властей страны изменить статус собора. В Греции назвали такое решение исторической ошибкой.

Мы писали об изменениях, которые произошли в турецком Соборе Святой Софии, который получил статус мечети. В первую очередь, там начнут круглосуточно читать Коран, но при этом определенное время будет отведено для тех, кто желает полюбоваться знаменитыми фресками собора. Помимо круглосуточного чтения Корана, в соборе ежедневно будут совершать все пять намазов, положенных по канонам ислама.