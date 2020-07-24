По состоянию на утро пятницы, 24 июля, в Украине коронавирус подтвердился еще у 972 человек. Общее число зараженных таким образом достигло отметки 62 823 с начала эпидемии. Вчера, 23 июля, общее число зараженных в нашей стране составляло 61 851 человек.

Об этом свидетельствуют данные Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО.

Так, всего в Украине от Covid-19 с начала эпидемии умер уже 1 571 человек (прирост за сутки + 20 человек), выздоровело 34 886 пациентов (+ 886 за сутки).

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что ученые создадут вакцину от коронавируса из смеси антител переболевших пациентов и людей с иммунитетом

Также мы рассказывали, что в России зарегистрировали первый случай повторного заражения коронавирусом.