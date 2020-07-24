Киевский академический театр кукол откроется впервые после карантина, в субботу, 8 августа. Представления будут давать на новой летней сцене и на свежем воздухе. Посетить первые спектакли смогут 50 человек.

Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.

"8 августа Киевский академический театр кукол впервые после объявления карантина пригласит зрителей на просмотр спектаклей. В новом сезоне изменят локацию: спектакли будут демонстрировать на новой летней сцене на свежем воздухе на 50 мест. Для детей подобрано удобное время показа - суббота и воскресенье в 11:00, когда солнце скрывается за башнями замка и зрителям на улице комфортно", – сказано в сообщении.

Вечером, в этот же день, в 21:00 состоится эксклюзивный показ "Любовь дона Перлимплина" и джем-сешн "Страстная Испания" (зрителям можно прийти уже в 20:00 со своими музыкальными инструментами, чтобы поиграть и обсудить спектакль).

15 августа - премьера "санитарного" спектакля "Зубастая потеря".

Кроме того театр подготовил демонстрации "спектаклей на воде" - любимые спектакли на борту судов пароходной компании "Гидропарк". Спектакли для взрослых "Кайдашева семья" и "Оскар" будут играть в обычном режиме, которые пройдут в большом и малом зале, но с ограниченным количеством зрителей.

В КГГА добавили, что все сотрудники театра работают в средствах индивидуальной защиты (маски и перчатки), при входе зрители будут проходить температурный скрининг, между местами предусмотрена дистанция.

Ранее мы писали, что Киевский академический театр оперы и балета для детей и юношества презентовал новый проект. Его идея заключается в привлечении внимания к проблемам культуры в условиях карантина.