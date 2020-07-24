Белый дом идет на дальнейшее обострение отношений с Пекином. Так, государственный секретарь США Майк Помпео выступил в Библиотеке Ричарда Никсона с программной речью полной обвинений в адрес Китая.

Речь размещена на сайте Госдепа.

"Если свободный мир не изменит коммунистический Китай, то коммунистический Китай наверняка изменит нас", - заявил глава Госдепартамента.

Он призвал создать новый альянс государств для противодействия Китаю.

При этом Помпео не исключил привлечения России к подобному альянсу.

"Я думаю, что есть такая возможность. Эта возможность рождается из отношений между Россией и Китаем, и мы тоже можем что-то сделать. Есть места, где нам нужно работать с Россией", - сказал Помпео.

В свою очередь Telegram-канал "Россия в глобальной политике" выступил с анализом этих заявлений главы Госдепа и дал прогноз будущему американо-китайских отношений.

"Помпео напомнил, что Никсон, который осуществил поворот американской политики в сторону КНР, опасался, не породил ли он Франкенштейна. Да, породил, отвечает теперь госсекретарь. Помпео адресовался и к другому президенту США - Рональду Рейгану: в отличие от его принципа "доверяй, но проверяй", который применялся к СССР, основой отношения с Китаем должно быть "не доверяй и проверяй". Далее весь набор традиционных обвинений, включая внедрение в американское общество с целью его расшатывания, и призыв ко всем свободным странам сплотиться в альянс для противостояния коммунистической тирании - именно для защиты свободы.

То, что холодная война с Китаем стала основой предвыборной кампании Трампа, - сомнений никаких. По заветам Стива Беннона, решено не размениваться на попытки доказать правильность действий против пандемии и не вовлекаться в глубокую полемику про расизм. Обе эти темы - оружие демократов. Ставка сделана на "Отечество в опасности" - и повторять это будут каждый день во всё более резкой форме. Тем более что и пандемию, и беспорядки можно списать на Пекин - наслал вирус и разжигает.

Рискнём предположить, что для успеха на выборах - поздновато, надо было начинать раньше. Но последствия всё равно могут быть масштабными. До гипотетического ухода администрации Трампа из Белого дома остаётся ровно полгода (середина января в случае проигрыша на выборах). Если быть последовательным, то отношения с Китаем и восприятие его в США довольно легко довести до состояния самой настоящей холодной войны в лучших традициях второй половины ХХ века.

Тем более что Трампу, если он почувствует, что проигрывает, терять будет уже нечего. Тогда расчёт будет делаться либо на то, чтобы "перевернуть доску" путем совсем уже опасного обострения (вплоть до военно-политического), либо на то, чтобы гарантировать необратимость политики после ухода из Белого дома. То есть создать ситуацию, в которой следующей администрации разрядку с Китаем устроить будет крайне сложно. Про признание Тайваня заговорили сразу все пикейные жилеты. Кажется совершенно немыслимым. Но мы живём в великое время. Как пелось в советской песне, "нам нет преград ни в море, ни на суше". И если исходить из этого, то выбор Библиотеки Никсона для выступления, как и напоминание о Франкенштейне, уже не выглядит случайным", - идет речь в сообщении.

Ранее "Страна" в материале "Америка может поступить с Россией, как Никсон с Китаем" выяснила, как противостояние США и КНР скажется на Украине.