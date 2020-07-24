Полиция накрыла в Киеве целую наркотическую ферму, и заодно изъяла у ее хозяина около трех кило марихуаны. 57-летний киевлянин тщательно ухаживал за своей плантацией, на которой росло 440 кустов конопли элитного сорта. По ценам "черного рынка" улов полицейских тянет на сумму примерно в 5 миллионов гривен.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева.

"Четыреста сорок кустов и около трех килограммов готовой для продажи наркотической продукции обнаружили и изъяли правоохранители на земельном участке 57-летнего мужчины. Продолжается досудебное расследование. Стоимость изъятого по ценам "черного" рынка составляет около 5 миллионов гривен", - уточнили в полиции.

Растил киевлянин коноплю в специальных условиях - в парнике. Ему объявили подозрение в незаконном производстве, изготовлении, приобретении, хранении и сбыте наркотических средств и в выращивании конопли.

Ранее "Страна" сообщала, что 24% украинцев выступают за легализацию проституции, по 40% и 33% - за легализацию марихуаны и казино.





