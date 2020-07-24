Звезда мировой поп-сцены и самая высокоплачиваемая певица мира Тейлор Свифт (в минувшем году она получила доход в $185 млн. - Ред.) записала новый полноценный альбом, пока находилась в самоизоляции на коронакризисном карантине.

Новый студийный альбом поп-дивы получил название "Folklore". Об этом певица сообщила многомиллионной армии свои фанов в Twitter.

"Сюрприз. Целый новый альбом песен, в который я вложила все свои прихоти, мечты, страхи и размышления", - написала Тейлор Свифт.

Восьмой студийный альбом Тейлор Свифт выйдет в свет уже завтра, 25 июля, в 00.00 по североамериканскому восточному времени (07.00 по Киеву - Ред.).

Ранее "Страна" сообщала, что Тейлор Свифт повезла концертное оборудование в Новую Зеландию на двух украинских "Русланах".