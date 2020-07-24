Текущая ситуация в Беларуси, где на 9 августа назначены выборы президента, стала предметом переговоров между ЕС и Минском. Специальная встреча чиновников Евросоюза и Беларуси прошла в Брюсселе.

Она была посвящена последним событиям в республике и на ней обсуждалась ситуация с правами человека. Об этом говорится в заявлении размещенном на сайте Европейской службы внешних действий.

ЕС подтвердил свою обеспокоенность в связи с несоблюдением Минском основных прав и свобод граждан.

"ЕС призвал Беларусь освободить всех задержанных политических активистов, обеспечить им доступ к адвокату, а также на справедливое, беспристрастное и прозрачное расследование", - говорится в заявлении.

Кроме того, в ходе встречи чиновники ЕС выразили сожаление, что Минск не направил своевременное приглашение наблюдателям ОБСЕ, чтобы следить за избирательным процессом в рамках международного права.

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