Президент Дональд Трамп в условиях нестихающей эпидемии коронавируса в США принял необычное решение. Хозяин Белого дома отменил часть съезда республиканцев, которую планировалось провести в конце августа в Джексонвилле, штат Флорида.

Напомним, на грядущем съезде должны как раз и объявить Трампа кандидатом в президенты от Республиканской партии на ноябрьских выборах. Ранее планировалось провести съезд в штате Северная Каролина. Затем организаторы перенесли все массовые мероприятия во Флориду, но в последнее время там выросла заболеваемость коронавирусом.

Официальная часть съезда в итоге пройдет с ограниченным числом участников таки в Северной Каролине. Но массовых мероприятий не будет вообще, как передает Интерфакс.

Сам же Дональд Трамп пояснил, что собирается обратиться к сторонникам, но не вживую, а онлайн.

Ранее "Страна" сообщала, что фото с Майдана использовали в предвыборной кампании Трампа для иллюстрации мирового хаоса.