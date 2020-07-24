Вчера, 23 июля, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль совершил рабочий визит в Брюссель. После переговоров с руководством ЕС и подписания меморандума о выделении Украине макрофинансовой помощи в размере 1,2 млрд евро, премьер пообещал ликвидировать Государственную фискальную службу до конца текущего года.

Упразднение ГФС является фактически условием для второго транша макрофинансовой помощи для Украины.

"Это один из маячков для второго транша. Это фактически условие для второго транша. До конца года мы должны утвердить концепцию реформирования государственной налоговой службы", - заявил премьер, как передает РБК-Украина.

Он так же пояснил, что является одним из условий получения второго транша в рамках пятой программы предоставления Украине макрофинансовой помощи.

"Наша идеология, это должен быть интеллектуальный орган (вместо Государственной фискальной службы - Ред.). Не силовым, а интеллектуальным. То есть, орган, который будет иметь доступ к базам данных, ресурсам, который будет интеллектуально искать финансовые нарушения, разоблачать их и передавать их в соответствующий орган", - отметил Шмыгаль.

Ранее "Страна" в материале "Денежный дождь не для нас" выяснила, как ЕС за 2 триллиона евро будет спасать свою экономику и убивать украинскую.