Вчера, 23 июля, Сенат США (верхняя Палата Конгресса - Ред.) вслед за нижней - Палатой представителей - одобрил законопроект с оборонным бюджетом на следующий финансовый год, который вводит новые санкции против российских газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток".

За одобрение проекта военного бюджета проголосовали 86 сенаторов и только 14 были "против". В одной из поправок, принятых сначала в Палате представителей, а затем в Сенате, предусмотрено введение санкций против компаний, участвующих в строительстве двух российских газопроводов.

Между прочего, проект закона предусматривает также переименование военных баз США, названных в честь полководцев войск конфедератов - на фоне массовых протесов на расовой почве. В этом вопросе категорическую позицию против занял президент Дональд Трамп, пообещав наложить вето на документ, если он поступит на подпись в таком виде, как передает Укринформ.

Голосование как в нижней, так и в верхней Палате Конгресса, подтвердили четкую позицию законодателей, что они готовы преодолеть вето президента тем количеством голосов, которым был поддержан этот законодательный акт.

Ранее "Страна" сообщала, что Австрия выступила против планов США наложить санкции на "Северный поток-2".