В Минздраве показали карту заболеваемости коронавирусом по регионам Украины на 24 июля. За последние сутки заразилось еще 972 человека.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Винницкая область - 2 462 случая;

Волынская область - 3 446 случаев;

Днепропетровская область - 1 302 случая;

Донецкая область - 830 случаев;

Житомирская область - 1 670 случаев;

Закарпатская область - 4 706 случаев;

Запорожская область - 712 случаев;

Ивано-Франковская область - 3 852 случая;

Кировоградская область - 689 случаев;

Киев - 7 396 случаев;

Киевская область - 3 421 случай;

Львовская область - 8 588 случаев;

Луганская область - 118 случаев;

Николаевская область - 536 случаев;

Одесская область - 2 749 случаев;

Полтавская область - 378 случай;

Ровенская область - 5 399 случаев;

Сумская область - 397 случаев;

Тернопольская область - 2 604 случая;

Харьковская область - 3 277 случаев;

Херсонская область - 218 случаев;

Хмельницкая область - 1 021 случай;

Черновицкая область - 5 485 случаев;

Черкасская область - 888 случаев;

Черниговская область - 679 случаев.

"По состоянию на 24 июля в Украине зафиксировано 972 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. Всего в Украине 62 823 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1 571 летальный, 34 886 пациентов выздоровели. Проведено 937 006 тестов методом ПЦР. Всего за сутки выписаны 886 пациентов", - указано в сообщении.

Напомним, немецкие ученые выяснили, что коронавирусная инфекция может распространяться на расстояние более 8 метров. Ранее считалось, что максимальное распространение Covid-19 составляет 4 метра.

Как сообщала "Страна", в Острожской психиатрической больнице Ровенской области коронавирус подтвердили у десяти пациентов и двух медсестер.