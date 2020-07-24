Опубликована карта распространения коронавируса по областям Украины на 24 июля
В Минздраве показали карту заболеваемости коронавирусом по регионам Украины на 24 июля. За последние сутки заразилось еще 972 человека.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
- Винницкая область - 2 462 случая;
- Волынская область - 3 446 случаев;
- Днепропетровская область - 1 302 случая;
- Донецкая область - 830 случаев;
- Житомирская область - 1 670 случаев;
- Закарпатская область - 4 706 случаев;
- Запорожская область - 712 случаев;
- Ивано-Франковская область - 3 852 случая;
- Кировоградская область - 689 случаев;
- Киев - 7 396 случаев;
- Киевская область - 3 421 случай;
- Львовская область - 8 588 случаев;
- Луганская область - 118 случаев;
- Николаевская область - 536 случаев;
- Одесская область - 2 749 случаев;
- Полтавская область - 378 случай;
- Ровенская область - 5 399 случаев;
- Сумская область - 397 случаев;
- Тернопольская область - 2 604 случая;
- Харьковская область - 3 277 случаев;
- Херсонская область - 218 случаев;
- Хмельницкая область - 1 021 случай;
- Черновицкая область - 5 485 случаев;
- Черкасская область - 888 случаев;
- Черниговская область - 679 случаев.
"По состоянию на 24 июля в Украине зафиксировано 972 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. Всего в Украине 62 823 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1 571 летальный, 34 886 пациентов выздоровели. Проведено 937 006 тестов методом ПЦР. Всего за сутки выписаны 886 пациентов", - указано в сообщении.
Напомним, немецкие ученые выяснили, что коронавирусная инфекция может распространяться на расстояние более 8 метров. Ранее считалось, что максимальное распространение Covid-19 составляет 4 метра.
Как сообщала "Страна", в Острожской психиатрической больнице Ровенской области коронавирус подтвердили у десяти пациентов и двух медсестер.