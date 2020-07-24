Сколько украинцев болеют коронавирусом в разных областях. Фото: "Страна"

В Минздраве показали карту заболеваемости коронавирусом по регионам Украины на 24 июля. За последние сутки заразилось еще 972 человека. 

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

  • Винницкая область - 2 462 случая;
  • Волынская область - 3 446 случаев;
  • Днепропетровская область - 1 302 случая;
  • Донецкая область - 830 случаев;
  • Житомирская область - 1 670 случаев;
  • Закарпатская область - 4 706 случаев;
  • Запорожская область - 712 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 3 852 случая;
  • Кировоградская область - 689 случаев;
  • Киев - 7 396 случаев;
  • Киевская область - 3 421 случай;
  • Львовская область - 8 588 случаев;
  • Луганская область - 118 случаев;
  • Николаевская область - 536 случаев;
  • Одесская область - 2 749 случаев;
  • Полтавская область - 378 случай;
  • Ровенская область - 5 399 случаев;
  • Сумская область - 397 случаев;
  • Тернопольская область - 2 604 случая;
  • Харьковская область - 3 277 случаев;
  • Херсонская область - 218 случаев;
  • Хмельницкая область - 1 021 случай;
  • Черновицкая область - 5 485 случаев;
  • Черкасская область - 888 случаев;
  • Черниговская область - 679 случаев.

Сколько украинцев болеют коронавирусом в разных областях

"По состоянию на 24 июля в Украине зафиксировано 972 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. Всего в Украине 62 823 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1 571 летальный, 34 886 пациентов выздоровели. Проведено 937 006 тестов методом ПЦР. Всего за сутки выписаны 886 пациентов", - указано в сообщении. 

Напомним, немецкие ученые выяснили, что коронавирусная инфекция может распространяться на расстояние более 8 метров. Ранее считалось, что максимальное распространение Covid-19 составляет 4 метра. 

Как сообщала "Страна", в Острожской психиатрической больнице Ровенской области коронавирус подтвердили у десяти пациентов и двух медсестер

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