Во вторник, 21 июля, в Одесском порту произошел курьезный инцидент. Моряк с иностранного судна выпрыгнул за борт, чтобы ему выплатили страховку от несчастных случаев.

Об этом сообщается на сайте Государственной пограничной службы Украины.

"Ныряльщик" прибыл в Украину на судне под флагом Коморских островов, шедшим из Турции. Он бросился за борт, когда корабль уже подходил к причалу. Его заметили на буксире, который двигался позади теплохода, подобрали из воды и доставили на берег.

Мужчина, член экипажа коморского корабля и индус по национальности, признался, что побудило его к неожиданному поступку: таким необычным образом он мог получить выплаты по страховке от несчастных случаев.

Сейчас гражданин Индии находится на борту судна и ожидает решения суда. Кроме того, он привлечен к административной ответственности по ч.1 ст. 204-1 КУоАП (незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины).

Ранее "Страна" рассказывала, как в Харькове бизнесмен инсценировал кражу, чтобы получить страховку.

А в США мужчина вообще убил жену и сына, чтобы получить деньги по их страховке.