В Киеве на улице Елены Телиги задержали горе-грабителя, который кирпичом разбил стекло автомобиля и хотел вытащить магнитолу, но не смог, потому что застрял. Об этом рассказали в полиции Киева.

Инцидент произошел 22 июля. В полицию позвонил свидетель и сообщил, что неизвестный пытается совершить кражу из автомобиля.

На месте полицейские обнаружили мужчину между дверцей автомобиля и стеной, у которой он был припаркован. Как полицейские выяснили, он разбил кирпичом окно транспортного средства и пытался похитить из салона панель к магнитоле и планшет, но застрял.

Грабителя задержали. Им оказался 42-летний уроженец Донецкой области. Ему уже сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 185 (Неоконченное покушение на кражу) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал ему меру пресечения в виде ночного домашнего ареста. Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы.

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