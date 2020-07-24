В Днепре произошло столкновение двух автомобилей марки Infiniti. "Поцеловавшись" друг с другом, дорогие машины влетели в припаркованный у обочины ВАЗ.

Об этом сообщает сайт "Информатор" со ссылкой на пресс-службу полиции Днепра.

ДТП произошло 21 июля около 20:00 на Троицкой площади, возле Музея украинской живописи.

По площади в сторону улицы Грушевского ехал бордовый Infiniti. А белый Infiniti двигался по улице Троицкой. Он поворачивал на площадь и не предоставил преимущества автомобилю на главной дороге. В результате произошло столкновение, после которого обе машины отбросило в припаркованный ВАЗ.

Ранее "Страна" рассказывала о ДТП в Киеве, где погиб водитель такси, на скорости влетевший под припаркованный у обочины самосвал.

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