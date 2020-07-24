Аист спровоцировал страшную аварию на трассе Львов-Чоп.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

На въезде в поселок Пукеничи птица едва не влетела в лобовое стекло грузовика - водитель среагировал и дернул руль, что привело к выезду на встречную полосу, где грузовик столкнулся с микроавтобусом. Обе машины загорелись. Трех пассажиров микроавтобуса забрала "скорая" - они в больнице в тяжелом состоянии. Водитель грузовика, у которого травмирована нога - находится под надзором полиции.

Ранее "Страна" сообщала, что в ДТП с перевернувшейся под Днепром "Газелью" пострадали 15 человек.

Также мы писали, как на Закарпатье депутат райсовета насмерть сбил мотоциклиста. Мужчина на двухколесном транспорте скончался от травм на месте.