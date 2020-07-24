В четверг, 23 июля, истребитель Су-27 из состава дежурных сил противовоздушной обороны Южного военного округа России в воздухе перехватил самолет-разведчик США, приближавшийся к государственной границе страны.

Это произошло буквально на следующий день после того, как над Балтикой и Черным морем у российских границ летали самолеты стран НАТО.

Об инциденте сообщается на сайте Министерства обороны РФ.

Российские средства контроля воздушного пространства выявили воздушную цель над нейтральными водами Черного моря. Для перехвата цели в небо поднялся Су-27. Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту и идентифицировал его как американский самолет-разведчик Р-8А "Посейдон".

После разворота самолета-разведчика от государственной границы Российской Федерации истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования. Весь полет Су-27 проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения государственной границы РФ не было допущено.

Как писала "Страна", 14 июля российские средства контроля воздушного пространства обнаружили иностранные самолеты-разведчики над акваториями Баренцева и Черного морей.

А двумя днями ранее российские истребители перехватили самолет-разведчик ВВС США над Японским морем.