Вечером в четверг, 23 июля, с космодрома Байконура стартовала ракета-носитель "Союз-2.1а", которая отправит в космос транспортный корабль "Прогресс МС-15" с грузом для Международной космической станции.

Российский космонавт Иван Вагнер, который сейчас находится на МКС, снял запуск с борта станции и выложил фото в своей Twitter.

"Грузовой корабль #ПрогрессМС15 стартовал с Байконура, и я смог запечатлеть пуск (контакт подъема, отработка тангажа и отделение боковых блоков) с борта Международной космической станции", - написал космонавт на своей странице в Twitter и отметил, что на борту ждут стыковку уже менее чем через 3 часа после старта.

Напомним, что недавно ракета Falcon 9 вывела на орбиту спутник GPS новейшего поколения для ВВС США.

Также мы писали, что в Роскосмосе отчитались о снижении орбиты МКС почти на километр.