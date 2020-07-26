Сразу два научных исследования подтвердили переселение первобытных людей на североамериканский материк около 30 тысяч лет назад.

Об этом сообщает Nature.

Одна группа исследователей провела раскопки в пещере Чикиуите мексиканского штата Сакатекас. Найденные артефакты свидетельствуют о том, что первобытные люди жили на этой территории от 30 до 13 тысяч лет назад.

Так, Киприан Арделеан из Автономного университета Сакатекаса со своей командой проанализировал примерно 1930 находок из пещеры, помимо костей и кусочков древнего угля. Определенный при помощи радиоуглеродного анализа возраст 59 предметов показал, что люди регулярно бывали в пещере с конца максимума последнего оледенения - 19 тысяч лет назад до позднего дриасового периода - 12,2 тысяч лет назад. Также они изредка посещали пещеру, начиная с 27 тысяч лет назад. Это означает, что на переселиться на континент они должны были не позднее 31-33 тысяч лет назад.

Некоторые исследователи полагают, что сапиенсы могли перебраться с Евразии в Северную Америку по сухопутному мосту, который существовал с 30 до 11 тысяч лет назад, однако это не сходится с предыдущими выводами.

Другая группа ученых под руководством Лорена Бесерра-Вальдивиа и Томаса Хигэма из Оксфордского университета использовали оптическое датирование и данные научной литературы, чтобы определить возраст артефактов с 42 стоянок в Северной Америке, Берингии, Камчатке и на севере Якутии, чтобы определить точное время массового расселения людей по материку. Сейчас считается, что произошло это в период с 14,7–12,9 тысяч лет назад.

Так, найденные в Санта-Элина в штате Мату-Гроссу и еще пяти точках в штате Пиауи каменные орудия, были созданы примерно 20-30 тысяч лет назад - такой результат показал радиоуглеродный анализ. Однако это тоже противоречит первым периоду первых переселенцев, которые могли появится не ранее появления сухопутного моста.

Это свидетельствует о том, что люди попали в Америку через море.

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