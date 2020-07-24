Второй захват заложников за два дня: куда катится Украина

Вчера в нашей стране произошел очередной захват заложников. Теперь в эпицентре внимания оказалась Полтава.

Общего между луцким и полтавским терактами немного. Главное – это то, что в обеих ситуациях заложники, к счастью, остались живы.

Отличий куда больше: полтавский теракт не был спланированным, как луцкий, а стал эмоциональной реакцией преступника на его задержание. И требование у "террориста номер два" было куда проще и понятнее: не сажать его в тюрьму.

Однако все эти отличия стираются самим видом преступления. Вне сомнения, полтавский террорист был в курсе того, что происходило раньше в Луцке. Вряд ли он вдохновлялся примером "Максима Плохого", но наверняка в момент захвата заложника у него мелькнула мысль, что его требование может быть выполнено.

А если она мелькнула у полтавчанина Романа Скрипника, то может мелькнуть еще не у одного десятка преступников. Так что не исключено, что в Луцке был открыт ящик Пандоры.

Тем более что главная причина обоих терактов сохраняется, и власть даже не пытается с ней что-то делать: в стране продолжается война, и страна наполнена оружием. Скорее всего, сотни тысяч бывших атошников увезли с собой пистолет, автомат или гранату, и даже если они их не используют сами, применить неучтенное оружие могут другие. Причем как для локальных терактов, так и для глобальных преступлений вроде госпереворота.

Поэтому Украине нужны не разговоры о зачистке от нелегального оружия, а реальная зачистка. Причем очевидно, что Нацполиция с этой задачей не справится – она по силам только спецподразделениям вроде "Альфы" СБУ. Или им дадут такую команду, или Украина захлебнется в кровавом хаосе, а власти придется искать убежище за границей.

Станет ли прекращение огня "всеобъемлющим"

Параллельно с терактами в стране неожиданно возродилась небольшая надежда на то, что мир может быть восстановлен, и это станет первым шагом для прекращения оттока оружия вглубь страны. Вчера было объявлено о подписании Трехкторонней контактной группой "всеобъемлющего" соглашения о прекращении огня.

Пункты соглашения действительно впечатляют: сторонам запрещается вести наступательные действия, вести огонь (включая снайперский) и предписывается жестко наказывать тех, кто эти запреты нарушит. По сути, украинская делегация пошла на уступки и согласилась на все те пункты, которые в течение нескольких месяцев продавливали представители сепаратистов.

Однако есть одно "но": нет никаких гарантий, что нынешнее соглашение не ждет судьба всех его предшественников. Все записанное в нем абсолютно верно, но отсутствует механизм объективного контроля за тем, что стрельбы и наступательных действий действительно не будет и что нарушители этих запретов будут жестко наказаны. Все держится на доброй воле, а ее, как правило хватает ненадолго.

Для того чтобы перемирие стало реальностью, одних соглашений мало. Нужны новые методы, которые сделали бы контроль за перемирием эффективным. Поскольку идею о миротворцах на линии разграничения уже забыли, нужны усиление полномочий миссии ОБСЕ и расширение ее функций. По большому счету, необходимо, чтобы в каждой воинской части по обе стороны линии фронта сидел свой "комиссар", который и контролировал бы как выполнение запретов, так и наказание нарушителей. Тогда шанс на длительное перемирие может появиться.

Впрочем, процесс может заглохнуть в самом начале. Зеленский уже заявил, что соглашение должны подписать лидеры стран "нормандской четверки".

Не исключено, что на это требованием поступит отказ. И что тогда будет делать Зеленский? Если просто сделает вид, что его не так поняли и забудет о своих требованиях, то соглашение вступит в силу 27 июля как и планировалось.

А если будет настаивать, то это означает, что президент просто нашел предлог для срыва договоренностей и перекладывании ответственности за это на другую сторону.

В общем, увидим, в ближайшее время.

Порошенко за то, чтобы нардепов обливали зеленкой?

Что касается мер по наведению порядка внутри страны, то здесь власть даже попыток не делает. Терроризм начинается с того, что бесконтрольным остается более мелкое насилие. Но с ним отказываются бороться и правоохранители, и суды.

Вчера состоялся суд по мере пресечения для Александра Погребицкого – "порохобота", который облил зеленкой нардепа от "Оппозиционной платформы" Олега Волошина. И этот суд стал соревнованием между прокуратурой и Фемидой на тему того, кто даст преступнику больше послаблений.

Прокуратура хотела домашнего ареста – суд отдал Погребицкого на поруки. Причем на поруки его взяли коллеги "ОПЗЖ" по парламенту из фракции "Евросолидарности" во главе лично с Петром Порошенко. Которые этим фактически признали, что одобряют действия, направленные против народного депутата. То есть если в следующий раз зеленкой обольют, к примеру, Порошенко за коррупцию, он должен будет поблагодарить и тут же идти в суд выручать обидчика.

Если же говорить серьезно, то именно такое поощрение радикализма в итоге и выливается в теракты. Впрочем, как мы теперь знаем, терроризм при Порошенко поощрялся на государственном уровне, но только на неконтролируемых территориях. Так что теперь его просто распространили на всю страну.

Кому нужен поджог дома Шабунина?

И как подтверждение этому тезису вчера прозвучала новость о том, что прошлой ночью неизвестные подожгли дом руководителя Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина. Хотя эта история, похоже, не так проста, как полтавский теракт или киевская зеленка.

Вне сомнения, поджог свяжут с профессиональной деятельностью Шабунина – больше просто не с чем связывать. Вот только вопрос в том, как именно он связан и с какой деятельностью.

"Антикоррупционные" ярлыки уже давно никого не вводят в заблуждение. Любой желающий может вбить в Гугл название какой-либо подобной организации вроде ЦПК и не найдет там за последние месяцы ни одной новости о том, что они где-то вскрыли коррупцию. Зато найдутся новости о том, как в хищениях обвиняют самих "антикоррупционеров".

Соответственно, поджог может быть связан не с той профессиональной деятельностью, о которой говорят публично, а с дележом немалых денег, которые сейчас крутятся в "антикоррупционных" кругах. А там сейчас развернулась целая война за гранты.

Наконец, смущает еще один факт: главное, что беспокоило вчера Шабунина, это то, что полиция квалифицировала поджог как "умышленное повреждение имущества" – он требует, чтобы дело переквалифицировали на "покушение на убийство". И это при том, что самого главы ЦПК в доме не было.

А потому невольно возникает аналогия с поджогом дома экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой, где одной из основных версий считался самоподжог (кстати, полиция так и не сообщила, расследовала она там что-нибудь или нет). Версия о самоподжоге рассматривалась всерьез, потому что могла быть способом самозащиты Гонтаревой от уголовных обвинений в ее адрес, позволяя просить политическое убежище.

Поэтому нельзя исключать такую версию и в этом случае. Шабунин проигрывает борьбу за гранты Сороса, его обвиняют в хищениях – и на этом фоне поджог с целью "покушения на убийство" был бы хорошим аргументом для получения политического убежища где-нибудь на Западе. Или, как минимум, для усиления шансов получить новые гранты.

Впрочем, верна эта версия или нет, станет ясно в ближайшие месяцы. Если глава ЦПК останется в Украине, то и самоподжог ему был не нужен. А если вдруг захочет уехать или выиграет борьбу за гранты, то подозрения усилятся.

Впрочем, эта ситуация вскрыла еще одну проблему.

В последнее время было много случаев, когда нападали на активистов, журналистов, политиков (нападения на активистов Партии Шария, на Олега Волошина, на офисы Оппоплатформы и так далее).

Однако только после пожара в доме Шабунина сначала сделало заявление американское посольство (не называя, впрочем, конкретных фамилий), а затем уже лично президент выразил обеспокоенность случаев с Шабуниным. По поводу других подобных случаев он молчал. И это еще раз дает повод говорить о двойных стандартах, которые применяются властями Украины в отношении активистов и представителей политических партий, которых очевидно делят на "правильных" и "неправильных".