Скрипник очень не хотел в тюрьму, поэтому решил взять в заложники человека. Фото: ВКонтакте
Скрипник очень не хотел в тюрьму, поэтому решил взять в заложники человека. Фото: ВКонтакте

Второй захват заложников за два дня: куда катится Украина

Вчера в нашей стране произошел очередной захват заложников. Теперь в эпицентре внимания оказалась Полтава.

Общего между луцким и полтавским терактами немного. Главное – это то, что в обеих ситуациях заложники, к счастью, остались живы.

Отличий куда больше: полтавский теракт не был спланированным, как луцкий, а стал эмоциональной реакцией преступника на его задержание. И требование у "террориста номер два" было куда проще и понятнее: не сажать его в тюрьму.

Однако все эти отличия стираются самим видом преступления. Вне сомнения, полтавский террорист был в курсе того, что происходило раньше в Луцке. Вряд ли он вдохновлялся примером "Максима Плохого", но наверняка в момент захвата заложника у него мелькнула мысль, что его требование может быть выполнено.

А если она мелькнула у полтавчанина Романа Скрипника, то может мелькнуть еще не у одного десятка преступников. Так что не исключено, что в Луцке был открыт ящик Пандоры.

Тем более что главная причина обоих терактов сохраняется, и власть даже не пытается с ней что-то делать: в стране продолжается война, и страна наполнена оружием. Скорее всего, сотни тысяч бывших атошников увезли с собой пистолет, автомат или гранату, и даже если они их не используют сами, применить неучтенное оружие могут другие. Причем как для локальных терактов, так и для глобальных преступлений вроде госпереворота.

Поэтому Украине нужны не разговоры о зачистке от нелегального оружия, а реальная зачистка. Причем очевидно, что Нацполиция с этой задачей не справится – она по силам только спецподразделениям вроде "Альфы" СБУ. Или им дадут такую команду, или Украина захлебнется в кровавом хаосе, а власти придется искать убежище за границей.

Станет ли прекращение огня "всеобъемлющим"

По урегулированию конфликта на Донбассе произошли некоторые подвижки

Параллельно с терактами в стране неожиданно возродилась небольшая надежда на то, что мир может быть восстановлен, и это станет первым шагом для прекращения оттока оружия вглубь страны. Вчера было объявлено о подписании Трехкторонней контактной группой "всеобъемлющего" соглашения о прекращении огня.

Пункты соглашения действительно впечатляют: сторонам запрещается вести наступательные действия, вести огонь (включая снайперский) и предписывается жестко наказывать тех, кто эти запреты нарушит. По сути, украинская делегация пошла на уступки и согласилась на все те пункты, которые в течение нескольких месяцев продавливали представители сепаратистов.

Однако есть одно "но": нет никаких гарантий, что нынешнее соглашение не ждет судьба всех его предшественников. Все записанное в нем абсолютно верно, но отсутствует механизм объективного контроля за тем, что стрельбы и наступательных действий действительно не будет и что нарушители этих запретов будут жестко наказаны. Все держится на доброй воле, а ее, как правило хватает ненадолго.

Для того чтобы перемирие стало реальностью, одних соглашений мало. Нужны новые методы, которые сделали бы контроль за перемирием эффективным. Поскольку идею о миротворцах на линии разграничения уже забыли, нужны усиление полномочий миссии ОБСЕ и расширение ее функций. По большому счету, необходимо, чтобы в каждой воинской части по обе стороны линии фронта сидел свой "комиссар", который и контролировал бы как выполнение запретов, так и наказание нарушителей. Тогда шанс на длительное перемирие может появиться.

Впрочем, процесс может заглохнуть в самом начале. Зеленский уже заявил, что соглашение должны подписать лидеры стран "нормандской четверки".

Не исключено, что на это требованием поступит отказ. И что тогда будет делать Зеленский? Если просто сделает вид, что его не так поняли и забудет о своих требованиях, то соглашение вступит в силу 27 июля как и планировалось.

А если будет настаивать, то это означает, что президент просто нашел предлог для срыва договоренностей и перекладывании ответственности за это на другую сторону.

В общем, увидим, в ближайшее время. 

 

Порошенко за то, чтобы нардепов обливали зеленкой?

Порошенко приехал поддержать правонарушителя

Что касается мер по наведению порядка внутри страны, то здесь власть даже попыток не делает. Терроризм начинается с того, что бесконтрольным остается более мелкое насилие. Но с ним отказываются бороться и правоохранители, и суды.

Вчера состоялся суд по мере пресечения для Александра Погребицкого – "порохобота", который облил зеленкой нардепа от "Оппозиционной платформы" Олега Волошина. И этот суд стал соревнованием между прокуратурой и Фемидой на тему того, кто даст преступнику больше послаблений.

Прокуратура хотела домашнего ареста – суд отдал Погребицкого на поруки. Причем на поруки его взяли коллеги "ОПЗЖ" по парламенту из фракции "Евросолидарности" во главе лично с Петром Порошенко. Которые этим фактически признали, что одобряют действия, направленные против народного депутата. То есть если в следующий раз зеленкой обольют, к примеру, Порошенко за коррупцию, он должен будет поблагодарить и тут же идти в суд выручать обидчика.

Если же говорить серьезно, то именно такое поощрение радикализма в итоге и выливается в теракты. Впрочем, как мы теперь знаем, терроризм при Порошенко поощрялся на государственном уровне, но только на неконтролируемых территориях. Так что теперь его просто распространили на всю страну.

Кому нужен поджог дома Шабунина?

 Дом Шабунина подожгли неизвестные

И как подтверждение этому тезису вчера прозвучала новость о том, что прошлой ночью неизвестные подожгли дом руководителя Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина. Хотя эта история, похоже, не так проста, как полтавский теракт или киевская зеленка.

Вне сомнения, поджог свяжут с профессиональной деятельностью Шабунина – больше просто не с чем связывать. Вот только вопрос в том, как именно он связан и с какой деятельностью.

"Антикоррупционные" ярлыки уже давно никого не вводят в заблуждение. Любой желающий может вбить в Гугл название какой-либо подобной организации вроде ЦПК и не найдет там за последние месяцы ни одной новости о том, что они где-то вскрыли коррупцию. Зато найдутся новости о том, как в хищениях обвиняют самих "антикоррупционеров".

Соответственно, поджог может быть связан не с той профессиональной деятельностью, о которой говорят публично, а с дележом немалых денег, которые сейчас крутятся в "антикоррупционных" кругах. А там сейчас развернулась целая война за гранты.

Наконец, смущает еще один факт: главное, что беспокоило вчера Шабунина, это то, что полиция квалифицировала поджог как "умышленное повреждение имущества" – он требует, чтобы дело переквалифицировали на "покушение на убийство". И это при том, что самого главы ЦПК в доме не было.

А потому невольно возникает аналогия с поджогом дома экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой, где одной из основных версий считался самоподжог (кстати, полиция так и не сообщила, расследовала она там что-нибудь или нет). Версия о самоподжоге рассматривалась всерьез, потому что могла быть способом самозащиты Гонтаревой от уголовных обвинений в ее адрес, позволяя просить политическое убежище.

Поэтому нельзя исключать такую версию и в этом случае. Шабунин проигрывает борьбу за гранты Сороса, его обвиняют в хищениях – и на этом фоне поджог с целью "покушения на убийство" был бы хорошим аргументом для получения политического убежища где-нибудь на Западе. Или, как минимум, для усиления шансов получить новые гранты.

Впрочем, верна эта версия или нет, станет ясно в ближайшие месяцы. Если глава ЦПК останется в Украине, то и самоподжог ему был не нужен. А если вдруг захочет уехать или выиграет борьбу за гранты, то подозрения усилятся.

Впрочем, эта ситуация вскрыла еще одну проблему.

В последнее время было много случаев, когда нападали на активистов, журналистов, политиков (нападения на активистов Партии Шария, на Олега Волошина, на офисы Оппоплатформы и так далее).

Однако только после пожара в доме Шабунина сначала сделало заявление американское посольство (не называя, впрочем, конкретных фамилий), а затем уже лично президент выразил обеспокоенность случаев с Шабуниным. По поводу других подобных случаев он молчал. И это еще раз дает повод говорить о двойных стандартах, которые применяются властями Украины в отношении активистов и представителей политических партий, которых очевидно делят на "правильных" и "неправильных".

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