Представитель ООО в суде не добавил к жалобе оригинал ордера на предоставление правовой помощи, в связи с чем апелляционный суд не стал рассматривать дело.

Однако, как пишет Юрлига, адвокат подал кассационную жалобу, в которой просил отменить определение апелляционного суда о возвращении ему апелляционной жалобы.

При принятии оспариваемого решения апелляционной инстанции исходил из того, что в подтверждение своих полномочий как представителя ООО не добавил к жалобе оригинал ордера на предоставление правовой помощи и надлежащим образом заверенной копии договора о предоставлении такой помощи, а также свидетельства на право занятия адвокатской деятельностью.

Большая Палата Верховного Суда отменила решение апелляционного суда, а дело направила для продолжения рассмотрения в тот же суд.

Закон "Об адвокатуре и адвокатской деятельности" не содержит указания на классификационный признак документов, удостоверяющих полномочия адвоката на предоставление правовой помощи, в частности, по стадиям их создания, а именно: оригинал или копию, поэтому можно сделать вывод, что полномочия адвоката как представителя стороны могут быть подтверждены как оригиналом ордера или доверенности (оригиналом) этой стороны, удостоверяющим такие полномочия, так и их копией, заверенной в установленном законом порядке, в частности, лицом, имеющим полномочия на заверение копии.

Согласно п. 9 ч. 1 ст. 20 Закона адвокат вправе, в частности, заверять копии документов по делам, которые он ведет, кроме случаев, если законом установлено другой обязательный способ удостоверения копий документов.

Большая Палата Верховного Суда отступила от правового заключения, изложенного Кассационным гражданским судом в составе ВС по делу № 202/5348/18, согласно которому полномочия представителя, которым является адвокат, должны быть подтверждены именно оригиналом ордера, выданного на ведение дела в суде, или доверенности.

Ранее Верховный суд объяснил, что означает презумпция невиновности при административных нарушениях.

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