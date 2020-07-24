Пытаясь не отходить от выдуманных стандартов фильмов о супергероях, где самым прочным металлом считается вибраниум из которого сделан щит Капитана Америки, исследователи создали материал, который при нагрузках также вибрирует и максимально сопротивляется деформации.

Об этом сообщает Scientific Reports.

Так, исследователи из Университета Дюргейма и Фраунгоферского института под руководством Стефана Сцинисцевски создали новый материал "Протей" из губчатого титан-алюминиевого сплава с керамическими сферами оксида алюминия. Созданный материал может выдерживать резку болгаркой, гидроабразивную резку, а при обработке с помощью нихромового сплава и сверление.

Металл в конструкции обеспечивает упругость, а керамика - твердость и прочность. При агрессивном воздействии материал начинает вибрировать, чем создает дополнительное сопротивление, а также весит в семь раз меньше стали из-за пористой структуры.

Так, исследователи перемешали порошки алюминия и гидрида титана, потом подвергли их холодной формовке, выдавили смесь через экструдер и нарезали полученные стержни на небольшие кусочки. Затем между стальными пластинами нужно выложить металлические цилиндры и сеть керамических сфер из оксида алюминия. После этого материал нагрели до 760 градусов по Цельсию на 15-20 минут, чтобы разложить гидрид титана и улетающий водород успел образовать губчатую структуру между керамическими сферами.

Видео: YouTube / SciTech Daily

После тестов "Протей" выдержал резку болгаркой с сапфировым напылением - диск стерся за минуту с диаметра в 11,5 до 4,4 сантиметра. Основное сопротивление оказывали керамические сферы и вибрация. После добавления нихромового сплава такой же эффект был и при сверлении материала даже без попадания на сферы.

Ученые планируют запатентовать открытие и продавать под видом одного из самых прочных материалов на планете.

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